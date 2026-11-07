В Колумбии при ударе БПЛА по военной базе погибли три солдата

Три солдата погибли, еще восемь ранены при ударе БПЛА по базе в Колумбии В Колумбии при ударе БПЛА по военной базе погибли три солдата

Москва7 ноя Вести.После атаки беспилотников на военный городок на юге колумбийского департамента Боливар погибли трое военнослужащих. Еще восемь получили тяжелые ранения, сообщает Первая дивизия национальной армии Колумбии в соцсети Х.

В результате этого преступного нападения, к сожалению, трое наших военнослужащих были убиты, еще восемь получили тяжелые ранения, а другие сотрудники учреждения также пострадали и получают медицинскую помощь в различных медицинских центрах следует из опубликованного сообщения

Армия Колумбии назвала произошедшее террористической атакой. В оборонном ведомстве также заявили, что инцидент является серьезным нарушением международного гуманитарного права и прав человека.

Ранее стало известно, что празднование Хэллоуина в центре колумбийского Альхесирас закончилось взрывом заминированного мотоцикла.