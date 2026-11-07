Москва7 нояВести.После атаки беспилотников на военный городок на юге колумбийского департамента Боливар погибли трое военнослужащих. Еще восемь получили тяжелые ранения, сообщает Первая дивизия национальной армии Колумбии в соцсети Х.
В результате этого преступного нападения, к сожалению, трое наших военнослужащих были убиты, еще восемь получили тяжелые ранения, а другие сотрудники учреждения также пострадали и получают медицинскую помощь в различных медицинских центрахследует из опубликованного сообщения
Армия Колумбии назвала произошедшее террористической атакой. В оборонном ведомстве также заявили, что инцидент является серьезным нарушением международного гуманитарного права и прав человека.
Ранее стало известно, что празднование Хэллоуина в центре колумбийского Альхесирас закончилось взрывом заминированного мотоцикла.