Москва4 нояВести.В результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области погибли трое мирных жителей, в том числе восьмилетний ребенок. Подробности в MAX сообщил губернатор Александр Шуваев.
В районе села Солдатское Ракитянского округа дрон ВСУ целенаправленно атаковал гражданский микроавтобус... От полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина, женщина и маленький мальчик погибли на месте до приезда скорой помощиговорится в сообщении
Транспортное средство получило сильные повреждения.
Убийству беззащитных гражданских и детей не может быть никаких оправданий, это бесчеловечный террор, заявил Шуваев.
Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ 4 ноября есть раненые.