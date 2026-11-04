В Белгородской области дрон атаковал микроавтобус, погибла семья с ребенком

При атаке БПЛА на белгородский автобус погибли двое взрослых и один ребенок В Белгородской области дрон атаковал микроавтобус, погибла семья с ребенком

Москва4 ноя Вести.В результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области погибли трое мирных жителей, в том числе восьмилетний ребенок. Подробности в MAX сообщил губернатор Александр Шуваев.

В районе села Солдатское Ракитянского округа дрон ВСУ целенаправленно атаковал гражданский микроавтобус... От полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина, женщина и маленький мальчик погибли на месте до приезда скорой помощи говорится в сообщении

Транспортное средство получило сильные повреждения.

Убийству беззащитных гражданских и детей не может быть никаких оправданий, это бесчеловечный террор, заявил Шуваев.

Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ 4 ноября есть раненые.