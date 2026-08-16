Москва16 авгВести.Мирная жительница погибла, еще 9 человек пострадали в результате удара ВСУ по гражданскому автобусу с работниками в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Враг совершил атаку на гражданский автобус с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе.
К большому сожалению, погиб мирный житель. Одна женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась от полученных травм на месте. От всего сердца выражаю искренние соболезнования родным и близкимнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Кроме того, одна женщина получила открытую черепно-мозговую травму — она находится в тяжелом состоянии; у трех женщины и четырех мужчин осколочные ранения; еще у одной женщины, предварительно, акубаротравма.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.