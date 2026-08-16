Один человек погиб, 9 пострадали после удара ВСУ по автобусу под Белгородом

ВСУ ударили по автобусу с работниками под Белгородом, погибли и пострадали люди Один человек погиб, 9 пострадали после удара ВСУ по автобусу под Белгородом

Москва16 авг Вести.Мирная жительница погибла, еще 9 человек пострадали в результате удара ВСУ по гражданскому автобусу с работниками в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Враг совершил атаку на гражданский автобус с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе.

К большому сожалению, погиб мирный житель. Одна женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась от полученных травм на месте. От всего сердца выражаю искренние соболезнования родным и близким написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Кроме того, одна женщина получила открытую черепно-мозговую травму — она находится в тяжелом состоянии; у трех женщины и четырех мужчин осколочные ранения; еще у одной женщины, предварительно, акубаротравма.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.