В Руанде в бою с повстанцами М23 погибли наемники американской ЧВК Blackwater

Наемники из США погибли в Руанде в боестолкновении с повстанцами В Руанде в бою с повстанцами М23 погибли наемники американской ЧВК Blackwater

Москва11 окт Вести.В Руанде погибли нескольких наемников, работавших с американской частной военной компанией (ЧВК) Blackwater, которые участвовали в боестолкновениях с повстанцами из "Движения 23 марта" (М23).

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Агентство Reuters передавало, что в феврале 2026 года основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс направил в Демократическую Республику Конго (ДРК) частную охранную группу, чтобы помочь местным вооруженным силам в защите города Увира — ключевого населенного пункта, которому угрожали повстанцы, пользующиеся поддержкой Руанды.

NYT напомнила, что в начале сентября в одном из боев с повстанцами погибли несколько колумбийских наемников. Через две недели вторая группа, сопровождавшая конголезских военных, попала в засаду, в результате чего также сообщалось о погибших.

Среди погибших числился новозеландский военный. Американец Тим Кеннеди — бывший боец спецназа США — получил ранения; его удалось эвакуировать.

На востоке ДРК не прекращается конфликт, обострившийся в январе 2025 года. Движение М23, которое поддерживают Силами обороны Руанды, перешло в наступление и взяло под контроль Гому и Букаву — столицы провинций Северное и Южное Киву соответственно.

4 октября военный трибунал в ДРК приговорил группу военных к смертной казни за самовольное оставление позиций западнее Увиры, которые впоследствии атаковали повстанцы из коалиции "Альянс реки Конго", включающей группировку "Движение 23 марта" (М23).