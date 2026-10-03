Москва3 окт Вести.Военный трибунал города Увира на востоке Демократической Республики Конго вынес приговор по делу о массовом оставлении позиций бойцами 21-го батальона конголезских вооруженных сил. Как сообщает радиостанция Okapi, 27 военнослужащих приговорены к высшей мере наказания — смертной казни — за трусость перед лицом противника и самовольное оставление позиций.

Еще 54 человека получили по пять лет каторжных работ за нарушение приказов. Десять подсудимых приговорены к шести месяцам каторги. 21 обвиняемый, включая пять женщин, был оправдан ввиду недостаточности доказательств.

Процесс над 112 военными длился около двух недель. Батальон занимал стратегически важные высоты к западу от Увиры, которые атаковали повстанцы из коалиции "Альянс реки Конго", включающей группировку "Движение 23 марта" (М23). В ночь на 23 августа часть бойцов покинула позиции, нарушив приказ. В результате повстанцы смогли приблизиться к городу на расстояние до 30 километров. Конголезское командование перебросило в район прорыва дополнительные силы и стабилизировало обстановку.

Увира с населением 760 тысяч человек является вторым по величине городом провинции Южное Киву. Он расположен на границе с Бурунди и лежит на пересечении ключевых транспортных путей восточной части ДРК. Группировка М23, созданная в 2012 году дезертировавшими из конголезской армии, возобновила боевые действия в 2021 году. В настоящее время под ее контролем на востоке страны находятся более 100 городов и населённых пунктов. Конголезские власти обвиняют соседнюю Руанду в прямой поддержке М23.