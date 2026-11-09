Более 60 солдат в Демократическом Конго приговорены к казни за трусость

В Демократическом Конго решили казнить 66 солдат за трусость Более 60 солдат в Демократическом Конго приговорены к казни за трусость

Москва9 ноя Вести.Трибунал в Демократической республике Конго (ДРК) приговорил к смертной казни 66 военных, обвинив их в невыполнении приказов и трусости перед врагом, сообщает на своем сайте конголезская радиостанция Radio Okapi, созданная под эгидой ООН.

Армия ДРК ведет бои с повстанцами на востоке страны, военное командование пытается усилить дисциплину в войсках.

Десятки солдат были арестованы 20 октября по обвинению в мятеже, невыполнении приказов, растрате боеприпасов и трусости. Они предстали перед трибуналом гарнизона Гома в провинции Северный Киву.

Обвинение требовало смертной казни для 70 из 71 подсудимого, а также десятилетнего каторжного заключения для офицера военной разведки. После обсуждения суд в конечном итоге оправдал четырех солдат, включая капитана, отвечавшего за разведку в полку говорится в сообщении

Остальные 66 солдат приговорены к казни, отмечает радиостанция.

Месяц назад СМИ писали о 27 военных ДРК, приговоренных к казни за трусость.