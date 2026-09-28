Политика до смерти избили в ДР Конго после выступления на тему лихорадки Эбола

Политик из Конго был забит до смерти после выступления на тему лихорадки Эбола Политика до смерти избили в ДР Конго после выступления на тему лихорадки Эбола

Москва28 сен Вести.Высокопоставленный член правящей партии Демкоратической Республики Конго Мари-Селестин Карондва был забит до смерти после участия в радиопрограмме, посвященной повышению осведомленности о вспышке лихорадки Эбола, передает агентство Reuters.

Мари-Селестин Карондва был действующим президентом федерального исполнительного комитета партии UDPS в Бутембо (провинция Северное Киву) и ее официальным представителем. Мари-Селестин призывал слушателей соблюдать меры профилактики Эболы. После эфира жители его района избили Карондву, украли его вещи и подожгли его дом.

Представители UDPS заявили, что Карондва стал "невинной жертвой" за то, что отстаивал позицию партии: подтверждал существование вируса Эбола и подчеркивал угрозу, которую он несет для населения. При этом сразу после инцидента власти не смогли четко назвать нападавших, их число и мотивы.

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола во время вспышки в Демократической Республике Конго превысило 5 тысяч человек.