В ДР Конго толпа напала на участников борьбы с Эболой, погибла медсестра

Дезинформация об Эболе привела к нападению на медиков в ДР Конго В ДР Конго толпа напала на участников борьбы с Эболой, погибла медсестра

Москва27 окт Вести.Число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 10 тысяч. На фоне вспышки заболевания медицинские работники и другие участники борьбы с инфекцией подвергаются нападениям. В результате одного из них погибла медсестра, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей ООН.

Власти страны отмечают, что распространение дезинформации о вспышке провоцирует враждебность по отношению к медицинским работникам. В городе Бафвасенде местные жители обвинили участников борьбы с Эболой в загрязнении источника воды с целью распространения вируса.

24 октября толпа напала на участников противоэпидемических мероприятий. В результате погибла медсестра, а директор школы получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По данным Национального института общественного здравоохранения Конго, к 25 октября число умерших от заболевания достигло 4 887 человек. Из 46 последних зарегистрированных смертей 40 произошли в населенных пунктах, а не в центрах лечения Эболы, что говорит о сохраняющихся трудностях с ранним выявлением инфекции и своевременным оказанием медицинской помощи.