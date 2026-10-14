ВОЗ: около 60% смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго происходят вне больниц

Около 60% летальных исходов от лихорадки Эбола в ДР Конго происходят вне больниц ВОЗ: около 60% смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго происходят вне больниц

Москва14 окт Вести.Примерно 60% летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго фиксируются за пределами медицинских учреждений, что осложняет борьбу с распространением болезни. Об этом сообщает телеканал Africanews со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэтрин Смоллвуд.

По ее информации, значительная доля инфицированных умирает, не успев обратиться к врачам. В последние недели около трети новых случаев заражения удается подтвердить лишь после смерти пациентов.

Это означает, что мы не выявляем заболевших, пока они еще живы пояснила Смоллвуд

Представитель ВОЗ отметила, что наиболее тяжелая обстановка наблюдается в удаленных и труднодоступных регионах, где система здравоохранения не справляется с ранней диагностикой.

Официальное количество умерших из-за лихорадки Эбола в Конго превысило 4,3 тыс., подтверждено свыше 9 тыс. случаев заражения. Вспышка Эболы может стать самой смертоносной в истории ДР Конго.