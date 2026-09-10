В "Волга-Днепр" заявили о росте эффективности после смены собственника компании Гендиректор "Волга-Днепр": после смены собственника выросла эффективность

Москва10 сен Вести.Авиакомпания "Волга-Днепр" повысила эффективность работы после смены собственника в конце прошлого года – увеличилась частота полетов, расширилась география, появились новые заказчики. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал генеральный директор авиакомпании Игорь Аксенов.

По его словам, новый собственник и его команда обладают большим опытом в сфере авиационной логистики, что положительно сказалось на результатах компании.

В конце прошлого года в компании сменился собственник, он тоже из авиационной отрасли. Он и команда обладают большим опытом, в том числе в авиационной логистике, и это положительно сказалось на компании, на ее эффективности. Уже сейчас я могу говорить, что увеличилась частота полетов, расширилась география, появились новые заказчики, новые страны, новые регионы заявил Аксенов

"Волга-Днепр" впервые участвует в международном авиасалоне в египетском Эль-Аламейне. Компания демонстрирует гостям выставки возможности своего флота. Перевозчик готов наращивать работу на рынке Африки и Ближнего Востока.