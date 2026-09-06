Модернизированный самолет Ил-76 может доставлять грузы в труднодоступные районы

Минпромторг: новый Ил-76 обладает значительно улучшенными характеристиками Модернизированный самолет Ил-76 может доставлять грузы в труднодоступные районы

Москва6 сен Вести.Модернизированный Ил-76 обладает значительно расширенными возможностями благодаря новым двигателям. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков. По его словам, самолет можно назвать лидером продаж в сегменте транспортной авиации страны.

Существенно увеличена грузоподъемность. Благодаря новым двигателям расширены эксплуатационные возможности — обеспечена более эффективная работа в условиях высокогорья и высоких температур отметил замминистра

Он подчеркнул, что главное преимущество нового самолета — способность работать в условиях слабой аэродромной инфраструктуры. Ил-76 может доставлять технику и гуманитарные грузы в труднодоступные районы, а при необходимости — осуществлять парашютное десантирование грузов.