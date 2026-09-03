Москва3 сен Вести.Новый Ил-114 — прекрасный самолет, за которым выстроилась очередь, отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Первые Ил-114-300 получит Архангельский авиаотряд, уточнил он.

Ил-114 — прекрасный самолет, который совсем недавно Росавиация сертифицировала. За ним уже очередь. Первые три самолета, кстати, поедут в Архангельскую область, а дальше их собираются закупать дальневосточники. Это хорошая замена старым региональным самолетам Ан-24 и так далее