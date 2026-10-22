Автомобилист из Волгоградской области сбил ребенка, шедшего с мамой по зебре

В Волгоградской области машина сбила 3-летнего мальчика на зебре Автомобилист из Волгоградской области сбил ребенка, шедшего с мамой по зебре

Москва22 окт Вести.В городе Волжский Волгоградской области произошло ДТП, в котором автомобиль сбил 3-летнего ребенка. Об этом сообщает региональное ГУМВД.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел вечером 21 октября на улице Карбышева.

30-летний водитель автомобиля Lada Granta на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 3-летнего мальчика написано в сообщении пресс-службы ведомства

Ребенок переходил проезжую часть в сопровождении мамы. В результате ДТП его доставили в медицинское учреждение.