Москва22 октВести.В городе Волжский Волгоградской области произошло ДТП, в котором автомобиль сбил 3-летнего ребенка. Об этом сообщает региональное ГУМВД.
Согласно предварительным данным, инцидент произошел вечером 21 октября на улице Карбышева.
30-летний водитель автомобиля Lada Granta на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 3-летнего мальчиканаписано в сообщении пресс-службы ведомства
Ребенок переходил проезжую часть в сопровождении мамы. В результате ДТП его доставили в медицинское учреждение.