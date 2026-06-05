Москва5 июнВести.На детскую площадку воронежского ЖК "Скандинавия" въехал автомобиль "Лада Гранта", за рулем которой находился двухлетний ребенок, сообщает ГТРК "Воронеж".

Мама малыша находилась за пассажирским сидением. В этот момент машина тронулась и заехала на детскую площадку. Подростки, гуляющие на улице, чудом успели отбежать

говорится в сообщении

По словам очевидцев, машина врезалась в детскую горку. Отца ребенка в машине не было, он покинул автомобиль до того, как тот поехал в сторону детской площадки.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия и опрашивают водителя.

По предварительной версии, в автомобиле была ручная коробка, она стояла на передаче, ребенок провернул ключ, после чего машина поехала.