Москва5 июнВести.На детскую площадку воронежского ЖК "Скандинавия" въехал автомобиль "Лада Гранта", за рулем которой находился двухлетний ребенок, сообщает ГТРК "Воронеж".
Мама малыша находилась за пассажирским сидением. В этот момент машина тронулась и заехала на детскую площадку. Подростки, гуляющие на улице, чудом успели отбежатьговорится в сообщении
По словам очевидцев, машина врезалась в детскую горку. Отца ребенка в машине не было, он покинул автомобиль до того, как тот поехал в сторону детской площадки.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия и опрашивают водителя.
По предварительной версии, в автомобиле была ручная коробка, она стояла на передаче, ребенок провернул ключ, после чего машина поехала.