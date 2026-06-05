Воронеж: за рулем автомобиля, въехавшего на площадку, был ребенок

В Воронеже машина с двухлетним ребенком за рулем въехала на детскую площадку Воронеж: за рулем автомобиля, въехавшего на площадку, был ребенок

Москва5 июн Вести.На детскую площадку воронежского ЖК "Скандинавия" въехал автомобиль "Лада Гранта", за рулем которой находился двухлетний ребенок, сообщает ГТРК "Воронеж".

Мама малыша находилась за пассажирским сидением. В этот момент машина тронулась и заехала на детскую площадку. Подростки, гуляющие на улице, чудом успели отбежать говорится в сообщении

По словам очевидцев, машина врезалась в детскую горку. Отца ребенка в машине не было, он покинул автомобиль до того, как тот поехал в сторону детской площадки.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия и опрашивают водителя.

По предварительной версии, в автомобиле была ручная коробка, она стояла на передаче, ребенок провернул ключ, после чего машина поехала.