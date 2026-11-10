Москва10 нояВести.Автобус отдавил ноги пешеходу в Воронеже, в результате мужчина лишился стопы. Об этом сообщает Telegram-канал TV Губерния со ссылкой на очевидцев.
Согласно публикации, одна из пассажирок видела, что автобус начал отъезжать от остановки, а затем резко затормозил. Когда двери открылись, женщина заметила ноги мужчины под задними колесами, при этом пострадавший, по ее словам, находился в сознании.
Несколько пассажиров вышли из автобуса, чтобы проверить состояние мужчины.
Инцидент произошел 9 ноября около 18.50 возле дома №48 на улице Северцева. 59-летний водитель ЛиАЗа сбил 48-летнего мужчину, после чего пострадавшего доставили в больницу. Там ему ампутировали левую стопу.