В Воронеже пешеход остался без стопы после наезда автобуса Пешеход потерял стопу из-за наезда автобуса в Воронеже

Москва10 ноя Вести.Автобус отдавил ноги пешеходу в Воронеже, в результате мужчина лишился стопы. Об этом сообщает Telegram-канал TV Губерния со ссылкой на очевидцев.

Согласно публикации, одна из пассажирок видела, что автобус начал отъезжать от остановки, а затем резко затормозил. Когда двери открылись, женщина заметила ноги мужчины под задними колесами, при этом пострадавший, по ее словам, находился в сознании.

Несколько пассажиров вышли из автобуса, чтобы проверить состояние мужчины.

Инцидент произошел 9 ноября около 18.50 возле дома №48 на улице Северцева. 59-летний водитель ЛиАЗа сбил 48-летнего мужчину, после чего пострадавшего доставили в больницу. Там ему ампутировали левую стопу.