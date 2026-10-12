В Воронеже несколько человек пострадали при столкновении автобусов

Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Воронеже В Воронеже несколько человек пострадали при столкновении автобусов

Москва12 окт Вести.В Воронеже пять человек пострадали в аварии с участием двух автобусов. Об этом сообщило ГУ МВД России по Воронежской области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел у дома №36 на Ленинском проспекте днем в понедельник, 12 октября. По предварительным данным, водитель на неустановленном автомобиле ехал от Дворца Кирова в сторону улицы Брусилова и врезался в автобус ПАЗ "Вектор Next" маршрута №36, за рулем которого был 63-летний мужчина. После столкновения виновник уехал с места аварии.

Чуть позже в уже остановившийся автобус влетел еще один "Вектор Next" - маршрута №1кв, под управлением 42-летнего водителя.

В результате аварии пострадали пять человек: три пассажира автобуса №36 - женщины 24 и 40 лет и двухлетний мальчик, а также две пассажирки автобуса № 1кв - 18 и 51 года.

В результате ДТП, по предварительным данным, телесные повреждения различной степени тяжести получили три пассажира автобуса №36: женщины 24 и 40 лет и двухгодовалый мальчик, а также два пассажира автобуса №1кв: 18- и 51-летние женщины говорится в публикации

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.