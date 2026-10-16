В Воронежской области сбили 10 БПЛА, есть повреждения Над Воронежской областью уничтожили 10 беспилотников

Москва16 окт Вести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации 10 вражеских дронов над территорией региона.

Минувшей ночью и днем 15 октября в небе над двумя городскими округами и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов говорится в сообщении в MAX

Предварительно, никто не пострадал. В одном муниципалитете из-за падения обломков сбитого БПЛА повреждения получило остекление многоквартирного дома и легковушка.

Также остекление получило повреждения в трех частных домах одного из районов области.

Беспилотная опасность в Воронежской области отменена.