В Ленобласти лебедь не улетает на зимовку из-за подкармливающих его жителей

В Янино лебедь не хочет улетать на зимовку из-за кормежки В Ленобласти лебедь не улетает на зимовку из-за подкармливающих его жителей

Москва28 ноя Вести.На пруду в Янино в Ленинградской области спасатель пытался помочь не улетевшему на зимовку лебедю, однако птица не далась ему в руки. Лебедь не хотел покидать место, где его подкармливают местные жители. Об этом сообщает 47news.

Исследованием лебедя занимается служба спасения животных "Кошкиспас" - подразделение добровольного ПСО "Экстремум". По данным отряда, сигнал о птице в водоеме поступил еще два дня назад. Спасателям удавалось подобраться близко, но проверить, может ли лебедь летать, не могли отмечается в сообщении

Визуальный осмотр показал, что птица не ранена.

Как уточняют спасатели, на берегу лежит много хлеба и вареного геркулеса. Именно поэтому лебедь не спешит улетать. Волонтеры просят не подкармливать птицу.