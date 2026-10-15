Жители "Патриков" предложили запретить рыбалку на Патриарших прудах Жители центра Москвы выступили за запрет рыбалки на Патриарших прудах

Москва15 окт Вести.Жители Пресненского района в центре Москвы, живущие возле Патриарших прудов, выступили против любителей рыбалки. Они направили обращение в столичный департамент природопользования с призывом запретить рыбалку на Патриарших. Однако на запрос им был выдан отказ, сообщила в комментарии ИС "Вести" москвичка Екатерина Ушкалова.

Ответили, что, к сожалению, они не видят в этом возможности, поэтому пусть дальше приходят рыбаки рассказала она

При этом, пояснила Ушкалова, рыболовные крючки и снасти могут нанести травмы обитателям прудов – лебедям.

У нас каждый день приходят рыбаки, чтобы ловить рыбу. И когда они ее ловят, то эти крючки, наверное, теряют, или они выпадают, или, может, они их выбрасывают. Но они падают на дно, где водоросли отметила она

Кроме крючков лебеди также травмируют крылья о рыболовные снасти и нейлоновые нити.

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