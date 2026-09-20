Москва20 сен Вести.Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина призвала правоохранителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области принять меры после истории с треш-стримерами, которые убили кролика в прямом эфире. Соответствующий пост размещен на канале Мизулиной в мессенджере МАХ.

Ранее Shot сообщил, что компания треш-стримеров в прямом эфире убила кролика, а также живодеры ранили друг друга. СМИ пишут, что до этого молодые люди уже издевались над животными в эфире. По данным Shot, блогеры постоянно переезжают и в настоящее время находятся в Гатчине.

Периодически они кочуют в другие города для ведения трансляций. Непонятно, куда смотрит полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области? Ждут, пока они (стримеры. – Прим. ред.) убьют кого-то? сказано в посте Мизулиной

Она задалась вопросом о том, когда по факту произошедшего будут приняты меры.

К посту Мизулиной также приложены кадры со стримерами.