Треш-стримеры, жестоко убившие кролика, устроили поножовщину в прямом эфире Убившие кролика треш-стримеры из Петербурга порезали друга ножом в прямом эфире

Москва20 сен Вести.Треш-стримеры, которые ради донатов жестоко убили кролика, устроили поножовщину в прямом эфире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, во время очередного эфира компания начала выяснять отношения и обсуждать дальнейшие действия. Один из парней ударил другого несколько раз, после чего к издевательствам присоединилась девушка. Она взяла нож и порезала приятеля.

Пострадавшего увезли в больницу на скорой. При этом медикам компания сообщила, что он упал с лестницы.

Ранее стримеры на камеру издевались над кроликом: они сломали ему лапы и позвоночник, а затем закопали. Эфир организовали 41-летний Егор С. и 25-летний Артем И., который известен тем, что издевался над больными людьми.