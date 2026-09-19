Треш-стримеры из Петербурга убили кролика в прямом эфире ради донатов

В Петербурге треш-стримеры жестоко убили кролика в прямом эфире Треш-стримеры из Петербурга убили кролика в прямом эфире ради донатов

Москва19 сен Вести.В Санкт-Петербурге треш-стримеры ради донатов устроили прямой эфир с издевательствами над кроликом. В результате животное погибло, сообщает SHOT.

Эфир организовали 41-летний Егор С. и 25-летний Артем И. Последний известен тем, что издевался над больными людьми и занимался пропагандой движения ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено).

Егор принес животное в дом специально для издевательств на стриме. По его собственным словам, кролику сломали лапы и позвоночник, после чего закопали пишет паблик

Кадры разлетелись по Сети. Теперь россияне требуют возбудить в отношении создателей треш-контента уголовное дело о жестоком обращении с животными.