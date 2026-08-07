СК и прокуратуру попросили обратить внимание на хейтеров фильма о Колобке Эдуард Петров обратился к СК из-за травли фильма "Последний богатырь. Колобок"

Москва7 авг Вести.Правовая редакция телеканала "Россия 24" обращается к прокуратуре и Следственному комитету в связи с фактами травли и угроз в адрес съемочной группы фильма "Последний богатырь. Колобок". Об этом сообщил автор программы "Вести. Дежурная часть" Эдуард Петров в своем канале в мессенджере MAX, передает ИС "Вести".

Петров отметил, что скандал вокруг киноленты "вышел далеко за рамки культурной повестки". Всего за несколько дней эта история превратилась "в полноценное поле битвы, где недовольство качеством контента смешалось с хейтом, угрозами и откровенным беспределом в сети".

Мишенями для анонимных звонков и сообщений с угрозами стали режиссер фильма Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлев, указал Петров. Он отметил, что им и их семьям "желали смерти, обещали сжечь имущество".

Мы видим, как интернет-буллинг, подогретый анонимностью и вседозволенностью, перерастает в реальные угрозы указал Петров

Он отметил, что вложившие душу и средства в создание семейного кино люди теперь вынуждены опасаться за свою безопасность. Петров подчеркнул, что сложившаяся ситуация вышла за рамки нормальной.

Правовая редакция телеканала "Россия 24" обращается к прокуратуре и Следственному Комитету. Просим не проходить мимо вопиющих фактов травли и угроз в адрес съемочной группы написал Петров

Он добавил, что разобраться и установить тех, кто прячется за анонимными аккаунтами и переходит грань закона, является делом чести.