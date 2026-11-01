Москва1 нояВести.В старом бомбоубежище в городе Лесозаводск Приморского края обнаружены человеческие останки, сообщает РЕН ТВ.
В Лесозаводске во время вскрытия бомбоубежища для проведения замеров и постановки на кадастровый учет нашли останки трех человекговорится в публикации
Предположительно, они принадлежат братьям-близнецам и сожительнице одного из них. О женщине известно, что она числится пропавшей без вести с 2022 года.
По мнению специалистом, что смерть всех троих наступила около пяти лет назад.
Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало.