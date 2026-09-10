В Запорожской области в результате атаки ВСУ погибла 15-летняя девочка Несовершеннолетняя погибла из-за атаки Украины на Запорожскую область

Москва10 сен Вести.В пгт Михайловка Запорожской области произошел удар ВСУ на гражданский автомобиль. В результате атаки Украины погибла 15-летняя девочка, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

Чудовищная атака на гражданский автомобиль произошла в пгт Михайловка: погибла 15-летняя девочка написал он в своем канале в MAX

Кроме того, в этой же атаке также ранения получили 6-летний ребенок, девушка и женщина.

В аналогичных условиях – в момент удара по автомобилю – погиб мужчина. Это произошло в селе Орловка.

Еще 14 человек пострадали в других округах региона.