Москва10 сенВести.В пгт Михайловка Запорожской области произошел удар ВСУ на гражданский автомобиль. В результате атаки Украины погибла 15-летняя девочка, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
Чудовищная атака на гражданский автомобиль произошла в пгт Михайловка: погибла 15-летняя девочканаписал он в своем канале в MAX
Кроме того, в этой же атаке также ранения получили 6-летний ребенок, девушка и женщина.
В аналогичных условиях – в момент удара по автомобилю – погиб мужчина. Это произошло в селе Орловка.
Еще 14 человек пострадали в других округах региона.