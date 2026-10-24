Москва24 октВести.Российские оперные певцы провели концерт на борту самолета, летевшего по маршруту Челябинск - Москва и оказавшегося в аэропорту Пулково из-за объявленного плана "Ковер".
По информации Mash, участниками импровизированного выступления стали худрук Михайловского театра Ильдар Абдразаков, певец Алексей Тихомиров, артисты капеллы имени Юрлова вместе с руководителем, дирижером Геннадием Дмитряком.
23 октября аэропорты Москвы ввели ограничения на прием и отправку самолет из-за угрозы беспилотной опасности. Борт с музыкантами вместо столицы приземлился в Петербурге и три часа стоял на взлетной полосе. В итоге самолет прибыл в Москву на восемь часов позже запланированного.