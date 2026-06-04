"Ведомости": "Уралкалий" поставит в КНР удобрения на сумму более $500 миллионов

"Ведомости": "Уралкалий" поставит удобрения в КНР на сумму более $500 миллионов "Ведомости": "Уралкалий" поставит в КНР удобрения на сумму более $500 миллионов

Москва4 июн Вести."Уралкалий" в 2026 году поставит удобрения в Китай на сумму более 500 миллионов долларов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на председателя совета директоров "Уралхима" (компания владеет 100% акций "Уралкалия") Димитрия Татьянина и источники, знакомые с деталями соглашения.

"Уралкалий" подписал контракт с Китаем по цене 348 долларов за тонну с учетом поставки в порт покупателя заявил Татьянин

В публикации отмечается, что объем поставок в Китай в рамках контракта в этом году составит примерно 1,5 миллиона тонн. По данным "Ведомостей", контракт был подписан еще в конце 2025 года, но стороны об этом не объявляли.

Китай стремился как можно скорее законтрактовать поставки из-за рисков повышения цен отметил собеседник издания

"Уралкалий" в 2026 году поставит удобрения в Китай на сумму более 500 миллионов долларов. Условия контракта эксперты считают выгодными для обеих сторон.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя атаку Украины на объекты международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК), заявил, что в свете последних событий РФ может построить новый нефтепровод в Китай. Юшков напомнил, что сейчас Китай фактически лишился всех ближневосточных поставок.