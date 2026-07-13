Миллиардер покупает команду "Сиэтл Сихоукс" за рекордные для мира спорта деньги Венчурный инвестор Хосла покупает команду "Сиэтл Сихоукс" за рекордные $9,6 млрд

Москва13 июл Вести.Предприниматель, венчурный инвестор Винод Хосла вместе с семьей достиг соглашения о покупке команды по американскому футболу "Сиэтл Сихоукс". Об этом пишет Sportico. Ранее командой владела семья Пола Аллена.

Сумма сделки составила 9,6 миллиарда долларов.

Это одна из крупнейших в истории оценок стоимости спортивной команды в рамках сделки по приобретению контрольного пакета акций говорится в материале

В тексте также указывается, что состояние Хослы оценивается примерно в 13,7 миллиарда долларов.

Команда "Сиэтл Сихоукс" входит в Национальную футбольную лигу.

Клуб "Сиэтл Сихокс" (Seattle Seahawks) основан в 1976 году. Команда четыре раза участвовала в Супербоулах и дважды одержала в них победы. В ночь на 9 февраля 2026 года клуб "Сиэтл Сихокс" выиграл Супербоул, обыграв "Нью-Ингленд Пэтриотс". Цена рекламы на Супербоуле в США побила рекорд.