Москва10 октВести.Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил санкции США против Международного уголовного суда (МУС) и призвал принять незамедлительные меры для защиты МУС и лиц, сотрудничающих с судом.
Эти санкции - очередные в ряду ответных мер, направленных против МУС и его сотрудников за их ежедневную работу по обеспечению ответственности за грубейшие нарушения прав человеказаявил Тюрк
Верховный комиссар призвал отменить все санкции, введенные против МУС и его сотрудников.
На примере всех конфликтов и кризисов, терзающих мир, совершенно очевидно, что безнаказанность лишь подпитывает насилие и страдания. Нам следует активнее содействовать торжеству справедливости и обеспечению ответственности, а не наказывать тех, кто фиксирует серьезные нарушения, расследует их и привлекает виновных к судуотметил Тюрк
Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении МУС.
МУС назвал это решение беспримерным шагом, направленным на нарушение работы суда и запугивание его сотрудников.