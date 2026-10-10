Москва10 окт Вести.Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил санкции США против Международного уголовного суда (МУС) и призвал принять незамедлительные меры для защиты МУС и лиц, сотрудничающих с судом.

Эти санкции - очередные в ряду ответных мер, направленных против МУС и его сотрудников за их ежедневную работу по обеспечению ответственности за грубейшие нарушения прав человека заявил Тюрк

Верховный комиссар призвал отменить все санкции, введенные против МУС и его сотрудников.

На примере всех конфликтов и кризисов, терзающих мир, совершенно очевидно, что безнаказанность лишь подпитывает насилие и страдания. Нам следует активнее содействовать торжеству справедливости и обеспечению ответственности, а не наказывать тех, кто фиксирует серьезные нарушения, расследует их и привлекает виновных к суду отметил Тюрк

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении МУС.

МУС назвал это решение беспримерным шагом, направленным на нарушение работы суда и запугивание его сотрудников.