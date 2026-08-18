Москва18 авг Вести.Съемки фильма "Форсаж навсегда", заключительной части кинофраншизы, начнутся в декабре 2026 года, сообщил американский актер Вин Дизель.

Мы начнем съемки в декабре, если я смогу выполнить требования киностудии. Сейчас я всем доволен. Мне пришлось сменить четыре состава сценаристов и заниматься разработкой сценария четыре года, чтобы прийти к чему-то, что, по моему мнению, будет достойно финала рассказал он журналу Variety на показе фильма "Форсаж", посвященном 25-летию картины

Вин Дизель, исполняющий главную роль в большинстве фильмов франшизы на протяжении более чем 20 лет, поделился, что заплакал после прочтения итогового варианта сценария.

"Форсаж навсегда" станет одиннадцатым по счету и последним фильмом серии. Ожидается, что он выйдет в прокат 17 марта 2028 года. "Форсаж" – самая прибыльная франшиза киностудии Universal, ее общие сборы составили 7,3 млрд долларов.

Ранее Вин Дизель сообщал, что португальский футболист саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду получит роль в заключительной части кинофраншизы "Форсаж".