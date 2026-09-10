Актер Рузиль Минекаев сообщил о скором пополнении в семье Актер Рузиль Минекаев и его супруга Азиза ждут второго ребенка

Москва10 сен Вести.Актер Рузиль Минекаев и его супруга певица Азиза готовятся стать родителями во второй раз. О беременности пары стало известно после публикации совместного видео в соцсетях.

На записи Минекаевы появились вместе со своим сыном. На кадрах видно, что Азиза беременна.

+1 подписали супруги публикацию, сообщив о скором пополнении в семье

Рузиль Минекаев получил широкую известность после главной роли в сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана: кровь на асфальте" (2023). Также актер снимался в сериале "Подслушано в Рыбинске" (2024) и фильмах "Ёлки 11" (2024), "Ёлки 12" (2025) и "Буратино" (2025).