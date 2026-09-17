Виновником ДТП с 4 пострадавшими на Страстном бульваре мог стать гражданин Дании Возможным виновником ДТП на Страстном бульваре является гражданин Дании

Москва17 сен Вести.Стали известны подробности ДТП с четырьмя пострадавшими на Пушкинской площади в Москве. MK.RU выяснил, что возможным виновником аварии мог стать гражданин Дании.

Утром в центре столицы китайский внедорожник вылетел на встречку и протаранил стоящий на светофоре Hyundai Solaris и грузовик коммунальщиков.

В машине виновника аварии находился 45-летний гражданин Дании, его 46-летняя супруга и их 8-летняя дочь. А в корейском автомобиле был 46-летний москвич, сотрудник строительной компании, который ехал на работу отмечается в сообщении

В результате пострадали четыре человека, среди которых восьмилетний ребенок. Москвич получил гематому головы и перелом носа. Гражданин Дании получил перелом бедра, его супругу отвезли в реанимацию. Ребенок травмировал голову.