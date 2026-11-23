Власти Баку оценили отсутствие претензий в проекте новой конституции Армении Глава МИД Азербайджана назвал условие подписания мирного договора с Арменией

Москва23 ноя Вести.Глава МИД Азербайджана назвал условие подписания мирного договора с Ереваном Азербайджан положительно оценивает отсутствие территориальных притязаний к республике в проекте новой конституции Армении.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни, передает агентство Report.

Министр пояснил, что ключевым интересом Баку является исключение любых положений о территориальных претензиях из армянской конституции.

По его словам, текущий проект документа, судя по всему, уже не содержит подобных формулировок, что рассматривается азербайджанским руководством как позитивный шаг. Глава ведомства подчеркнул, что дальнейшая работа над мирным соглашением напрямую связана с этим вопросом.

Байрамов подтвердил неизменность позиции Баку, отметив, что Азербайджан готов подписать итоговый документ только после официального устранения конституционных претензий со стороны Еревана. При этом определение конкретных сроков проведения конституционной реформы остается суверенным внутренним делом Армении.

Министр также напомнил, что содержание проекта мирного договора не является секретным, азербайджанская сторона продолжает придерживаться прозрачности в переговорном процессе.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил, что проект новой конституции страны опубликован на специально созданном для этого сайте.