В Армении исключили описание горы Арарат из проекта новой конституции Из проекта новой конституции Армении убрали описание герба с горой Арарат

Москва23 ноя Вести.Из проекта новой конституции Армении исключили описание государственного герба, на котором изображена гора Арарат. Документ опубликован властями республики 23 ноября.

В действующей конституции подробно описаны элементы герба. В частности, в центре щита расположена гора Арарат с Ноевым ковчегом, а также гербы четырех царств исторической Армении. Щит поддерживают орел и лев, под ним изображены меч, ветвь, сноп колосьев, цепь и лента.

В новой редакции основного закона описание герба отсутствует. В документе лишь закрепляется, что государственными символами Армении являются герб, флаг и гимн. При этом их описание и содержание должны определяться законом, принимаемым на референдуме.

Ранее сообщалось, что из проекта новой конституции Армении пропали Карабах и геноцид армян.