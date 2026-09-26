Москва26 сенВести.Баку и Ереван уже де-факто достигли мира, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава МИД республики отметил установление двусторонних торговых связей между странами, а также указал на отмену транзитных ограничений, которая облегчит доставку товаров в Армению и из нее, со стороны Баку. Кроме того, Азербайджан регулярно обеспечивает Армению стратегически важными нефтепродуктами, добавил он.
В настоящее время мы де-факто достигли мираподчеркнул Байрамов
31 августа в Бишкеке в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе которой стороны договорились продолжать укрепление и нормализацию межгосударственных отношений.