Байрамов: Азербайджан и Армения уже де-факто достигли мира Глава МИД Азербайджана Байрамов: Баку и Ереван де-факто достигли мира

Москва26 сен Вести.Баку и Ереван уже де-факто достигли мира, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава МИД республики отметил установление двусторонних торговых связей между странами, а также указал на отмену транзитных ограничений, которая облегчит доставку товаров в Армению и из нее, со стороны Баку. Кроме того, Азербайджан регулярно обеспечивает Армению стратегически важными нефтепродуктами, добавил он.

В настоящее время мы де-факто достигли мира подчеркнул Байрамов

31 августа в Бишкеке в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе которой стороны договорились продолжать укрепление и нормализацию межгосударственных отношений.