Власти Дубая опровергли сообщение о взрывах в центре города

Власти Дубая утверждают, что взрывов в городе не было Власти Дубая опровергли сообщение о взрывах в центре города

Москва16 июл Вести.Власти эмирата Дубай опровергли информацию о якобы прозвучавших в центре столицы взрывах. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.

Представители власти в Дубае призвали опираться на официальные источники информации и избегать слухов.

Пресс-служба правительства Дубая подтверждает, что сообщение Reuters о взрывах в районе Даунтаун не соответствует действительности говорится в сообщении пресс-службы

Ранее агентство Reuters со ссылкой очевидцев сообщало, что в городе в районе 19.20 мск были слышны взрывы.