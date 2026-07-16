Москва16 июлВести.Власти эмирата Дубай опровергли информацию о якобы прозвучавших в центре столицы взрывах. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.
Представители власти в Дубае призвали опираться на официальные источники информации и избегать слухов.
Пресс-служба правительства Дубая подтверждает, что сообщение Reuters о взрывах в районе Даунтаун не соответствует действительностиговорится в сообщении пресс-службы
Ранее агентство Reuters со ссылкой очевидцев сообщало, что в городе в районе 19.20 мск были слышны взрывы.