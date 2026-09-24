Москва24 сенВести.Лесной пожар в микрорайоне Голубая Бухта в Геленджике, разгоревшийся после падения обломков украинского БПЛА, удалось потушить. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.
Пожар в лесном массиве микрорайона Голубая Бухта потушен. Площадь возгорания составила 0,2 ганаписал мэр в мессенджере МАХ
Очаг возник вечером 23 сентября, в среду, после атаки вражеских беспилотников на город. В ликвидации огня принимали участие 70 человек с применением 17 единиц техники, были задействованы волонтеры. Тушение осложнял сильный ветер.