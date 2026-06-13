Ливан готовит закон о возвращении вкладчикам замороженных 7 лет назад средств

Власти Ливана собираются вернуть вкладчикам деньги, замороженные 7 лет назад Ливан готовит закон о возвращении вкладчикам замороженных 7 лет назад средств

Москва13 июн Вести.Правительство Ливана готовит законопроект о механизме поэтапного возврата средств вкладчикам, чьи деньги были заморожены в 2019 году с началом экономического кризиса. Об этом заявил министр экономики страны Амер аль-Басат.

По его словам, которые приводит РИА Новости, сохранение нынешнего положения в банковской отрасли недопустимо, но начать экономические реформы нельзя без решения проблемы банков и депозитов граждан.

Правительство работало над законом о реструктуризации банков и подготовило проект так называемого закона о финансовом восстановлении, который предусматривает возврат средств вкладчикам в определенные сроки сказал Амер аль-Басат

Министр подчеркнул, что одним из основных условий для продвижения диалога с Международным валютным фондом остается преодоление кризиса банковской системы и защита прав вкладчиков.

Банки Ливана заморозили счета мелких и средних вкладчиков после финансового кризиса в 2019 году, фактически конфисковав сбережения большинства жителей страны.

В августе 2022 года один из вкладчиков, вооруженный автоматом, взял в заложники сотрудников банка с требованием вернуть более 200 тысяч долларов, которые он внес на депозит несколько лет назад.