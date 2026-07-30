Ливанский банкир был объявлен в розыск после ужина с Нетаньяху

В Ливане банкира Сахнави объявили в розыск из-за ужина с Нетаньяху Ливанский банкир был объявлен в розыск после ужина с Нетаньяху

Москва30 июл Вести.Генеральный прокурор Ливана Ахмед Рами аль-Хадж отдал распоряжение объявить в розыск ливанского банкира Антуана Сахнави по подозрению во взаимодействии с Израилем и нарушении закона о его бойкоте.

Об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA.

В Ливане в 1955 году был принят закон о бойкоте Израиля. Фактически это запрет всем физическим и юридическим лицам напрямую или через посредников заключать соглашения и проводить любые торговые, финансовые и иные операции с гражданами, компаниями и учреждениями Израиля​​​. Нарушение этого закона грозит лишением свободы на срок до десяти лет.

Генеральный прокурор при Кассационном суде судья Ахмед Рами аль-Хадж распорядился объявить Антуана Сахнави в розыск сроком на 30 дней по обвинению во взаимодействии с израильским противником и нарушении закона о бойкоте Израиля сообщает агентство

В заявлении прокурора отмечается, что анализ, проведенный техническим бюро информации, подтвердил подлинность распространенной в соцсетях фотографии, на которой Сахнави сидит за одним столом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Фото не было подвержено цифровому редактированию или изменениям с использованием искусственного интеллекта, говорится в документе.

Ранее Нетаньяху заявил о том, что Вашингтон призвал Тель-Авив вывести израильских военных из сектора Газа, Ливана и Сирии, однако он "намерен сопротивляться" указке чиновников США.