На Украине в очередной раз перекрыли движение по плотине ДнепроГЭС

Власти на Украине вновь заявили о перекрытии движения по ДнепроГЭС На Украине в очередной раз перекрыли движение по плотине ДнепроГЭС

Москва29 ноя Вести.Движение транспорта по мостам и плотине Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) вновь закрыто в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

Об этом сообщил назначенный Киевом и.о​​​. глава Запорожской областной госадминистрации Михаил Семикин в Telegram-канале.

Движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС полностью перекрыто написал он

Некоторое время назад уже сообщалось о перекрытии ДнепроГЭС.

Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что разрушение ДнепроГЭС может помочь в решении боевых задач по парализации логистических возможностей ВСУ.