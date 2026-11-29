Москва29 нояВести.Движение транспорта по мостам и плотине Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) вновь закрыто в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.
Об этом сообщил назначенный Киевом и.о. глава Запорожской областной госадминистрации Михаил Семикин в Telegram-канале.
Движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС полностью перекрытонаписал он
Некоторое время назад уже сообщалось о перекрытии ДнепроГЭС.
Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что разрушение ДнепроГЭС может помочь в решении боевых задач по парализации логистических возможностей ВСУ.