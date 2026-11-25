Москва25 нояВести.Транспортное движение по плотине Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС) (Днепрогэс) в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье перекрыли. Такое заявление сделал врио главы подчиняющейся Киеву областной администрации Михаил Семикин в своем Telegram-канале.
По его словам, движение транспорта было перенаправлено через арочный мост острова Хортица и мост имени Преображенского.
Движение транспорта через плотину Днепрогэс полностью перекрыто в обоих направленияхнаписал Семикин
Спустя 35 минут после закрытия движение по плотине было восстановлено.
5 октября военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что разрушение Днепрогэс может помочь в решении боевых задач по парализации логистических возможностей ВСУ.