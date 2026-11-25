Движение по плотине Днепрогэс на Украине было временно перекрыто 25 ноября

На Украине перекрыли движение по плотине Днепрогэс Движение по плотине Днепрогэс на Украине было временно перекрыто 25 ноября

Москва25 ноя Вести.Транспортное движение по плотине Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС) (Днепрогэс) в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье перекрыли. Такое заявление сделал врио главы подчиняющейся Киеву областной администрации Михаил Семикин в своем Telegram-канале.

По его словам, движение транспорта было перенаправлено через арочный мост острова Хортица и мост имени Преображенского.

Движение транспорта через плотину Днепрогэс полностью перекрыто в обоих направлениях написал Семикин

Спустя 35 минут после закрытия движение по плотине было восстановлено.

5 октября военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что разрушение Днепрогэс может помочь в решении боевых задач по парализации логистических возможностей ВСУ.