Слюсарь заявил о поддержке пострадавшего при атаке ВСУ Новошахтинского завода

Власти Ростовской области поддержат пострадавший при атаке ВСУ завод Слюсарь заявил о поддержке пострадавшего при атаке ВСУ Новошахтинского завода

Москва25 ноя Вести.Власти Ростовской области поддержат Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который 23 ноября подвергся массированной атаки вражеских беспилотников и ракет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь во время прямой линии с жителями.

На данный момент завод приостановил работу.

Завод мы поддерживали и поддержим… Он, к сожалению, приостановил работу. Там серьезные повреждения, в том числе пожар, который продолжается, горят несколько резервуаров. Их сложно потушить из-за объема приводит слова главы региона ТАСС

Слюсарь отметил, что НПЗ - ключевое предприятие для Ростовской области и Новошахтинска. Пожар ликвидируют, завод возобновит работу.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Новошахтинский завод никто не погиб и не пострадал.