Москва25 нояВести.Власти Ростовской области поддержат Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который 23 ноября подвергся массированной атаки вражеских беспилотников и ракет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь во время прямой линии с жителями.
На данный момент завод приостановил работу.
Завод мы поддерживали и поддержим… Он, к сожалению, приостановил работу. Там серьезные повреждения, в том числе пожар, который продолжается, горят несколько резервуаров. Их сложно потушить из-за объемаприводит слова главы региона ТАСС
Слюсарь отметил, что НПЗ - ключевое предприятие для Ростовской области и Новошахтинска. Пожар ликвидируют, завод возобновит работу.
Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Новошахтинский завод никто не погиб и не пострадал.