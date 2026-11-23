Москва23 нояВести.Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов" остановило работу: ночью Ростовскую область больше шести часов атаковали беспилотники и ракеты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.
В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более 6 часов, АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" приостановило свою деятельностьнаписал Юрий Слюсарь
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб - они ликвидируют последствия ударов.
Ранее глава региона сообщил об уничтожении более 80 беспилотников. В Красносулинском районе из-за падения фрагментов БПЛА возник пожар.