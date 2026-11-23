Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной атаки дронов и ракет ВСУ

Новошахтинский завод нефтепродуктов остановил работу после ночной атаки ВСУ Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной атаки дронов и ракет ВСУ

Москва23 ноя Вести.Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов" остановило работу: ночью Ростовскую область больше шести часов атаковали беспилотники и ракеты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более 6 часов, АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" приостановило свою деятельность написал Юрий Слюсарь

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб - они ликвидируют последствия ударов.

Ранее глава региона сообщил об уничтожении более 80 беспилотников. В Красносулинском районе из-за падения фрагментов БПЛА возник пожар.