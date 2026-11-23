После ракетно-дроновой атаки продолжается тушение на Новошахтинском НПЗ

Слюсарь: на Новошахтинском НПЗ продолжается тушение пожара После ракетно-дроновой атаки продолжается тушение на Новошахтинском НПЗ

Москва23 ноя Вести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел с членами регионального правительства оперативное совещание, где обсуждались последствия вражеских атак, ситуацию на дорогах и обеспечение региона топливом.

По данным руководителя субъекта, в настоящее время продолжается ликвидация последствий массированной ракетно-дроновой атаки на Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены необходимые силы и средства говорится в заявлении, опубликованном в MAX

Кроме того, в результате атак на дорожную инфраструктуру возросла нагрузка на альтернативные маршруты и мосты, Госавтоинспекция работает в усиленном режиме.

Также отмечается, что принимаются меры для стабилизации топливного рынка. Сетевые операторы работают в штатном режиме, запасы у вертикально-интегрированных компаний оцениваются как достаточные.