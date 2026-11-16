В Азове не превышена концентрация вредных веществ в воздухе после пожара

Слюсарь: в Азове тушат два возгорания на территории производственных объектов В Азове не превышена концентрация вредных веществ в воздухе после пожара

Москва16 ноя Вести.В Азове продолжается ликвидация последствий ночной атаки БПЛА. Подробности в MAX сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В настоящее время продолжается ликвидация двух возгораний на территории производственных объектов. Привлечены все необходимые силы и средства говорится в мессенджере

О работе оперативного штаба доложил замглавы региона Сергей Бодряков. В границах объектов ввели локальный режим ЧС, отметил Слюсарь.

Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха – на данный момент превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено уточнил губернатор

Мониторинг качества воздуха, а также оперативное информирование жителей будет продолжено, заявил глава региона.

Также в ходе ночной атаки в Миллеровском районе в слободе Рогалик повреждения получили два частных дома и газопровод. Пожар удалось ликвидировать. Работу газопровода возобновили. В Таганроге восстановлено движение железнодорожного транспорта.