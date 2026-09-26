В Азове после атаки ВСУ объявлен режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации действует в Азове после атаки ВСУ В Азове после атаки ВСУ объявлен режим чрезвычайной ситуации

Москва26 сен Вести.Режим чрезвычайной ситуации, объявленный на территориях, пострадавших от воздушной атаки, действует в Азове Ростовской области. Об этом в MAX сообщает администрация.

Жильцов пострадавших домов эвакуировали. Часть их них разместились ПВР, другие обратились к родственникам. Пострадавших госпитализировали.

На месте происшествия находятся глава города Иван Головнев и представители штаба по ЧС. Развернуты штабы по приему заявлений на оказание материальной помощи. Соблюдение прав пострадавших находится на контроле прокуратуры. Идет прием заявлений для восстановления утраченных или поврежденных документов. Полицейские охраняют имущество и следят за безопасностью.

Наряду с комиссией по оценке ущерба на месте происшествия также работают сотрудники управления ГО и ЧС, полицейские и другие специалисты говорится в сообщении

Работает горячая линия прокуратуры Ростовской области.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что в ходе отражения ночной воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено более 30 БПЛА.