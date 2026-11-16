Локальный режим ЧС ввели в Азове после атаки ВСУ В Азове после атаки ВСУ введен локальный режим ЧС

Москва16 ноя Вести.В Азове по решению городской комиссии по чрезвычайным происшествиям с 10.00 объявлен локальный режим ЧС. Об этом администрация города сообщает в MAX.

Представители администрации и служб быстрого реагирования сразу же после утренней воздушной атаки прибыли на места происшествий. Для ликвидации возгорания привлечены все силы и средства (в том числе и из соседних территорий) говорится в мессенджере

На местах дежурят бригады скорой помощи, развернуты оперативные штабы. Специалисты Роспотребнадзора проводят замеры воздуха. Для ликвидаторов ЧС организовано питание.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал о том, что в результате атаки ВСУ на четырех производственных объектах города возникли возгорания.