Москва16 нояВести.В Азове по решению городской комиссии по чрезвычайным происшествиям с 10.00 объявлен локальный режим ЧС. Об этом администрация города сообщает в MAX.
Представители администрации и служб быстрого реагирования сразу же после утренней воздушной атаки прибыли на места происшествий. Для ликвидации возгорания привлечены все силы и средства (в том числе и из соседних территорий)говорится в мессенджере
На местах дежурят бригады скорой помощи, развернуты оперативные штабы. Специалисты Роспотребнадзора проводят замеры воздуха. Для ликвидаторов ЧС организовано питание.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал о том, что в результате атаки ВСУ на четырех производственных объектах города возникли возгорания.