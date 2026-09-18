Внешнюю сторону Садового кольца закроют для мотофестиваля 19 сентября Внешняя сторона Садового кольца будет закрыта 19 сентября из-за мотофестиваля

Москва18 сен Вести.В субботу, 19 сентября, внешняя сторона Садового кольца будет временно закрыта для проезда в связи с проведением мотофестиваля. Об этом столичный Дептранс сообщает в MAX.

19 сентября в связи с проведением Московского мотофестиваля внешняя сторона Садового кольца будет временно закрыта для движения транспорта говорится в сообщении

Уточняется, что ограничения действуют с 12.00 и будут отменяться по мере проезда мотоколонны.

Временно недоступным станет проезд к Курскому, Павелецкому, а также Казанскому, Ярославскому и Ленинградскому вокзалам, Парку Горького, торговым центрам "Атриум", "Павелецкая Плаза" и "Смоленский Пассаж", Театру кукол им. Образцова, Московскому международному Дому Музыки, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Филатовской детской больнице.

Помимо этого, с 00.01 до 20.00 19 сентября будет закрыто движение на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой. Парковка на них тоже будет запрещена.