Движение на Садовом кольце в Москве закроют 19 сентября из-за мотофестиваля

Внешнюю сторону Садового кольца в Москве перекроют из-за мотофестиваля Движение на Садовом кольце в Москве закроют 19 сентября из-за мотофестиваля

Москва19 сен Вести.В связи с проведением 15-го Московского мотофестиваля в субботу, 19 сентября, будет временно перекрыта внешняя стороны Садового кольца в столице, сообщает в своем MAX-канале Дептранс города.

Будет временно 19 сентября закрыта внешняя сторона Садового кольца в связи с проведением Московского мотофестиваля говорится в сообщении

Уточнятся, что движение будет закрыто с 00.01 до 20.00 на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой, его возобновят по мере прохождения мотоколонны.

На проспекте Академика Сахарова участников мотофестиваль ждет праздничная программа, она начнется в 10.00. В 12.00 мотоколонна стартует с проспекта Академика Сахарова, проедет по Садовому кольцу и возвратится обратно.