Колонна участников Московского мотофестиваля начала движение по Садовому кольцу Дептранс: в Москве стартовал юбилейный 15-й Московский мотофестиваль

Москва19 сен Вести.В Москве стартовал юбилейный 15-й Московский мотофестиваль, сообщили в Дептрансе.

Колонна байкеров торжественно проедет по Садовому кольцу.

Для поездок в центр используйте метро сказано в сообщении

Как уточнили в пресс-службе ведомства из-за проведения мероприятия временно перекрыто движение транспорта на всей внешней стороне Садового кольца. Его возобновят по мере прохождения мотоколонны.

Также проезд недоступен до 20.00 на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой.

Ранее сообщалось, что в субботу, 19 сентября, с 20.00 до 23.59 для проезда будет закрыта 1 полоса в каждом направлении: на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

Водителей предупредили, что 19 сентября до 23.59 на некоторых участках будет запрещена парковка и во время проезда мотоколонны в районе Садового кольца будут закрыты подъезды к некоторым городским объектам.